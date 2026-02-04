民進黨高雄議員初選登記　派系湧言會搶頭香

民進黨高雄市議員初選4日登記起跑，湧言會在民進黨高雄市黨部舉行“高雄尚湧 強棒出擊”聯合登記記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月4日電（記者 蔣繼平）民進黨六都“直轄市”議員初選4日登記起跑。民進黨派系湧言會在高雄大本營搶頭香，由派系召集人綠委王定宇、綠委黃捷到場站台，在民進黨高雄市黨部舉行“高雄尚湧 強棒出擊”聯合登記記者會，打出“12＋5”共17位市議員參選人，要拚初選過關。



民進黨高雄市議員黨內初選4日開始領表、登記，10日截止。依照民進黨中央頒布期程，10日領表登記截止後，協調至13日截止，25日審查資格。另外，3月2日至4月10日啟動各區民調、必要時可展延一週，4月15日由中執會公告提名名單。



湧言文化基金會，簡稱湧言會，於2020年成立，創辦人為已故三立電視董事長林崑海。湧言會是民進黨的一個派系，外界以其領導者林崑海為名，過去稱為海派。目前檯面上重要成員，除了3位綠委王定宇、林楚茵、黃捷之外，還有民進黨副秘書長何博文。



湧言會4日在民進黨高雄市黨部門口舉行“2026湧言會高雄市議員初選登記聯合記者會”，並以“高雄尚湧 強棒出擊”為主軸，由湧言會召集人、綠委王定宇致贈議員參選人棒球棒，致敬“台灣尚勇”世界棒球12強賽奪冠歷程，綠委黃捷也到場。



湧言會爭取連任的民進黨籍高雄市議員有江瑞鴻、黃文益、黃秋媖、林志誠、黃飛鳳、李雅慧、鄭孟洳、張漢忠、林智鴻、鄭光峰、李雨庭、高忠德等12人。這次推出的新人則有蔡昌達、張以理、鄧巧佩、黃雍琇、巫振興等5人。



王定宇表示，12位現任市議員在議會把關，與民進黨籍高雄市長陳其邁一起打拼，也期待在未來在全力支持、參選市長的綠委賴瑞隆領導下，湧言會“12＋5”共17位市議員參選人贏得初選、贏得大選，讓都市將來有願景，也有栽培新人的氣力。



最後全體17位參選人手持象徵“強棒”的球棒大合照，共同喊出“團結拚勝選、議會拚過半”口號，展現出不分彼此、共創高雄未來的必勝決心。也宣布將接續推出“湧言男力”、“湧言女力”及“邁系子弟兵”等不同主題的登記造勢活動。