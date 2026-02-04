拼新北市長！蘇巧慧宣布六福利政見老幼都顧

民進黨新北市長參選人蘇巧慧公布六大福利政見。（照片：蘇巧慧辦公室提供） 中評社台北2月4日電／民進黨新北市長參選人、綠委蘇巧慧4日在網路上公布福利政見影片，內容聚焦“幼老福利”，提出包含“公立國中小學童免費營養午餐”、“零到六歲免門診和住院部分負擔”、“零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗”、“早產兒三萬元照顧津貼”、“六十五歲以上假牙補助最高五萬元”，以及“敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零”等“六大福利政見”。



中國國民黨還未提名新北市長參選人，台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然協調中，預定農曆年前決定。



蘇巧慧透過政見影片說明，新北市是全台人口最多的城市，許多家庭來自不同地方，一起在新北落地生根。“減輕家庭負擔，是做為新北市長最重要的事”。若她當選市長，除了公立國中小學童的營養午餐全面免費，也將持續和各校團膳業者、家長會合作，提升營養午餐的品質、強化供餐系統，讓孩子吃得美味健康，也讓家長更安心。



同時，身為兩個孩子的媽媽，蘇巧慧說，她瞭解育兒路上的焦慮與壓力，特別是孩子生病時隨之而來的醫療開支，因此她提出新北市零到六歲孩童看醫生，“免門診和住院部分負擔”以及“腸病毒和輪狀病毒疫苗免費接種”的福利政策，並提供早產兒家庭三萬元的照顧津貼，讓所有育兒家庭得到完善照顧，因應各種不時之需。她承諾，要做新北家長最堅強的後盾，陪伴孩子平安健康成長。



除了減輕育兒家庭負擔，針對高齡化社會下的家庭支出增加，蘇巧慧也同步推出兩項銀髮福利政策來減輕青壯世代的負擔。第一項就是“六十五歲以上假牙補助最高五萬元”，蘇巧慧說，長輩們有時候換假牙要花個好幾萬，若是自己沒有存款，又很難跟子女後輩伸手拿錢，日子拖久了一定會影響飲食和健康，所以她當市長，將補助長輩裝假牙，最高五萬元，讓長輩不再因為經濟考量，犧牲健康與笑容。