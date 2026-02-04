美台關稅恐衝擊農業　許淑華呼籲綠把關

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月4日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天赴集集、水里、信義等鄉鎮農會，參加“慶祝農民節暨績優農民表揚”活動，親自感謝縣內農業工作者的付出，並提及，台美關稅談判雖然底定，但涉及農漁業的部分未明，大家要有所警覺，希望農會未來若有機會與農政單位開會時，要極力替農民朋友發聲，也希望縣內不分黨派“立委”提醒，呼籲民進黨政府應保護弱勢產業。



南投縣集集鎮、水里鄉、信義鄉農會4日舉辦“慶祝農民節暨績優農民表揚”活動，縣長許淑華依序前往參加，並頒獎表揚績優農民，展現對南投農業的重視。



許淑華表示，南投縣以發展觀光與農業為主要產業，務農人口約佔全縣42%，農業以高經濟價值的果樹、茶葉、花卉與特產作物為核心，產量名列全台前茅，縣府相當重視農業發展，因此與各鄉鎮市農會合作無間，近年來也不斷協助農會強化軟硬體設施，精進農業品質，也感謝農民朋友努力付出，讓南投縣的農業蒸蒸日上。



許淑華提到，近期台美關稅雖然談判落幕，並要洽簽關稅協議，但當中涉及美國農漁產品採購、進口的部分不明，台灣開放市場的品項也未知，尤其對農業的影響與衝擊外界都無法掌握，她要提醒農民朋友要有警覺心，她說，不要誤以為美國進口的農產品未與本土農業重疊就沒問題，只要量大價少，就可能影響整個消費市場。



許淑華籲請各鄉鎮市農會若有機會與農政單位開會，務必要極力替農民朋友發聲，也希望南投縣不分黨派“立委”在中央要替農業把關，呼籲民進黨政府保護弱勢產業，勿讓犧牲本土農漁業。