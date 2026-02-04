綠委緊咬白委李貞秀　質疑宣誓效力籲韓處理

綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北２月３日電（記者 俞敦平）民進黨團書記長陳培瑜今日針對剛宣誓就職的台灣民眾黨籍“立委”、陸配李貞秀拋出震撼彈。陳培瑜手持“中選會”資料圖卡，踢爆李貞秀簽署無外國籍聲明卻提不出證明，根本是雙標詐欺。她更質疑李貞秀選前離婚是模仿“傅昆萁模式”鑽漏洞，痛批其就職程序有重大瑕疵，要求“立法院長”韓國瑜公開說明為何讓雙重國籍者宣誓就任，並釐清後續解職機制。



首位陸配不分區“立委”李貞秀近日已完成宣誓，然而民進黨團緊咬《國籍法》規定，認為公職人員就職前必須放棄外國國籍，若無法提出證明，即便完成宣誓也應視為無效或予以解職。陳培瑜今日有備而來，準備了多張文件對照質疑李貞秀任“立委”的資格，劍指“立法院長”韓國瑜的程序把關責任。



陳培瑜受訪時將焦點針對剛上任的李貞秀，亮出手中準備好的“中選會”資料圖卡，上面清楚圈出民眾黨另一位被提名人蘇梓喬的簽署欄位。



陳培瑜指出，蘇梓喬在表格上明確勾選並聲明“自始至終從未具有外國國籍”且“未在中國大陸設有戶籍或領用護照”；隨後她換上另一張圖卡，顯示李貞秀也繳交了完全相同的表格。



“李貞秀這一張，搭配蘇梓喬這一張，請大家看清楚了。”陳培瑜據此痛批，既然李貞秀簽署了這份文件，就代表她與民眾黨都認同《國籍法》規範，如今卻聲稱放棄國籍有困難，甚至在表格填寫上避重就輕。她怒斥此舉根本是把台灣人當作看不懂資料的“瞎子”，並直指李貞秀知法犯法，根本是“最大的詐騙集團”。