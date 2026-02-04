全教總批賴清德　綠委護航、陳玉珍幫緩頰

藍委陳玉珍受訪。（中評社 俞敦平攝） 綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 藍委陳玉珍受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月4日電（記者 俞敦平）賴清德昨日於書展拋出“找好老師不如找好書”一說，引發全教總強烈不滿。身兼作家、長期深耕教育文化委員會的民進黨“立院”黨團書記長陳培瑜，公開呼籲教師團體“不要斷章取義”。中國國民黨籍“立委”陳玉珍也罕見地為賴清德緩頰，認為賴清德無意貶低教師，外界無須過度“挑剔”。



2026台北國際書展昨日開幕，賴清德致詞時提及“與其費心找好老師，不如找一本好書”，此話一出隨即遭全教總（教育產業總工會）發文痛批是踐踏教師尊嚴。



對此，教育背景出身且長期擔任教育與文化委員會委員的民進黨團書記長陳培瑜，今日上午受訪時強調自己昨日全程陪同在場，並直接對教師團體喊話：“非常的遺憾，全教總的老師朋友們，絕對不要被相關的新聞媒體誤導，不要斷章取義。”



陳培瑜解釋，賴清德的原意是強調“閱讀自學”與“學校教育”同等重要，特別是當孩子無法在學校遇到好老師時，閱讀是一條自學的出路。這位教育專業背景的“立委”，在面對教師工會的怒火時，選擇定調是對方誤解了賴清德的善意。



反觀平日在政治議題上與執政黨針鋒相對的陳玉珍，針對此議題卻展現了意外的包容。她受訪時引用古語“讀萬卷書不如行萬里路”來類比，指出若照同樣邏輯，這句話難道也是在貶低讀書？



陳玉珍認為，書本陶冶性情、良師指引方向、行萬里路增廣見聞，這些都是人生重要的養分。她表示自己不會去“Picky”（挑剔）賴清德的這番話，也不覺得賴清德有貶低老師的惡意，認為社會大眾不需要對此過度解讀。