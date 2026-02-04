李貞秀：官員若不接受質詢可檢舉瀆職

李貞秀出席民眾黨團記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）有陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀3日宣誓就職，有不具名官員放話“不接受質詢”。李貞秀4日表示，目前黨團還未討論到這情況，若政府官員拒絕“立委”質詢，目前也沒有罰則，是不是也該修法？但她知道，可以去“監察院”檢舉瀆職。



李貞秀昨宣誓就職，成為台灣首位陸配“立委”，並曬出去年曾赴大陸申請放棄國籍的機票、文件等，但“內政部”仍不認，表明“若遭拒絕受理也應提出佐證證明”，而陸委會副主委邱垂正則說，曾告知“內政部”“有放棄困難”。



台灣民眾黨“立法院”黨團4日上午召開“人民優先 民生優先”優先法案記者會，黨團總召陳清龍、副總召王安詳、幹事長邱慧洳、“立委”洪毓祥、蔡春綢、李貞秀、陳昭姿、劉書彬出席。



李貞秀會後接受媒體訪問時，面對陸配參政一事引發的討論，包括被質疑早已與丈夫離異，與台灣關聯低？申請放棄原國籍文書內容填寫缺漏？“內政部”要求提出佐證。李貞秀據理力爭地表示，她來台灣30年養兒育女落地生根，5個小孩也都是台灣人，怎麼會說她與台灣沒有關聯？



李貞秀說，女人不是男人的附庸，每一段婚姻都有難處，她不希望大家把私事拿來討論，從政是她個人的選擇，不希望累及家人，大家都是成年人，他們有自己生活隱私。至於放棄國籍的申請表填得很簡陋，若對方收件現場要求她補什麼內容，她一定都會補，但問題是對方沒有收件。



李貞秀感嘆道，為什麼她要跑一趟大陸辦？其實這是一個莫須有的罪名，她的回應其實也是政治回應，真的呼籲“賴政府”，好好做事不要再打口水仗，民眾黨團已經在推優先法案了。