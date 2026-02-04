李貞秀：劉世芳搞 “兩國論”　賴當局荒腔走板

民眾黨“立委”李貞秀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍“立委”李貞秀成為台灣首位陸配“立委”引起熱議。媒體問及，主管兩岸事務的陸委會已認“陸配放棄原國籍有困難”，但“內政部”卻仍以《國籍法》要求，是否認為“內政部長”劉世芳搞 “兩國論”？李貞秀4日表示，她完全認同。“賴政府”執政團隊荒腔走板，“內政部”是質疑頒發當選證書的“中選會”嗎？為何蔡規賴不隨？



針對中國國民黨主席鄭麗文表達“台灣人應接受自己是中國人”，李貞秀說，相信鄭麗文所說的中國人一定是大家都理解的“中華民國”人民，“中華民國”人民不叫中國人，不然要叫什麼？她自己是這麼看的，她就是堂堂正正的“中華民國”公民。



李貞秀昨日宣誓就職，成為台灣首位陸配“立委”。同時她曬出去年曾赴陸放棄大陸國籍的機票、文件等。但“內政部”仍不認，表明“若遭拒絕受理也應提出佐證證明”。而陸委會副主委邱垂正則說明，曾告知“內政部”，陸配放棄原國籍有困難。



民眾黨“立法院”黨團4日上午召開“人民優先，民生優先”優先法案記者會，黨團總召陳清龍、副總召王安詳、幹事長邱慧洳、“立委”洪毓祥、蔡春綢、李貞秀、陳昭姿、劉書彬出席。



李貞秀會後接受媒體訪問時表示，“賴政府”執政團隊已荒腔走板，“內政部”開始質疑“中選會”？還是質疑蔡政府時期的執政法律解釋不合理？為何蔡規賴不隨？蔡政府任內沒有任何爭議的事情，今天到“賴政府”卻變成矚目事件，“賴政府”可不可以回來做正事了。