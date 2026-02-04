高嘉瑜參選市議員　王世堅：她更適合選市長

綠委王世堅陪同子弟兵登記台北市議員初選並受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月4日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市黨部4日進行初選登記，民進黨“立委”王世堅上午10點陪三名“堅系”議員參選人登記。被問到高嘉瑜回鍋參選台北市議員，王世堅回應，對於高嘉瑜登記參選市議員感到相當意外。以她的學經歷與政治資歷來看，其實更適合投入台北市長選戰，如果登記市長就會陪他。



民進黨北市黨部4日開始議員初選登記，上午10點王世堅陪同三位議員參選人進行登記，分別是中山大同賴俊翰、松山信義呂瀅瀅、大安文山陳聖文。賴俊翰為王世堅服務處主任，呂瀅瀅和王世堅交情匪淺，陳聖文曾任王世堅特助。結束登記後，王世堅與三人接受媒體聯訪。



被問到是否會陪高嘉瑜一起登記參選議員，王世堅表示，不曉得高嘉瑜等一下要登記什麼？如果她登記參選市長就會陪同，要選市長的話以她過去知名度，參選的方式也可以完全不一樣。像快樂的小鳥到處飛翔、唱歌。



被問到高嘉瑜參選議員是否對民進黨席次造成衝擊？



王世堅回應，高嘉瑜非常強，但是她的性格豁達開朗、識大體。在提名過後，相信她會樂於跟選區提名的候選人聯合競選。前輩帶領後輩、新進是一樁美事。黨部如果主張聯合競選，她一定也會同意。乾脆就直接登記參選市長，她是台大法律的高材生，在市議會的表現有目共睹。



媒體追問是否會參選台北市長，王世堅回答，不可能啦！我們民進黨人才濟濟，適任的候選人太多，都是學養俱佳、才德兼備。像是“行政院長”卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇、“立委”莊瑞雄、吳思瑤，以及高嘉瑜，他們都擔任過好幾屆議員，也有在“國會”歷練過。不論是台北市政或是國家大政，他們都瞭然於胸。非常適合擔任台北市長參選人。