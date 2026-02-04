高嘉瑜港湖最強吸票機　綠議員：手下留情

高嘉瑜回鍋參選南港、內湖區的市議員選舉，4日前往民進黨台北市黨部登記參加初選。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月4日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市黨部4日開始初選登記，民進黨前“立委”高嘉瑜上午10點半前往黨部登記參加，結束後接受媒體聯訪。被問到是否擔心對同黨議員造成影響？高嘉瑜回應，只要市黨部需要配票她都全力支持，相信民進黨台北市議員王孝維從政資歷比她更久，在基層的實力不容小覷。



在2024年“立委”選戰中爭取連任失利的高嘉瑜，回鍋參選南港、內湖區的市議員選舉，4日上午10點半高嘉瑜前往市黨部登記參加初選。由於高嘉瑜在港湖被視為“超級吸票機”，2018年拿3萬4千多高票當選，讓當年市議員王孝維成為“落選頭”。王孝維表示，希望高嘉瑜手下留情、盡量輔選。



王世堅上午10點陪同3名“堅系”議員參選人進行登記作業。高嘉瑜原本想等王世堅一同接受媒體聯訪，沒想到王世堅突然下樓稱有行程“快閃”離開，未與高嘉瑜打招呼。



高嘉瑜表示，雖然未能與王世堅打招呼，但形容王世堅是“扶龍王、人氣王”，成為大家的“吉祥物”。她認為2026台北市選戰民進黨需要“最強母雞”，唯有王世堅有能力全面帶動民進黨選情。稱王知名度高、自帶聲量、群眾基礎深厚，是從小朋友到街坊都認得的政治人物。另外，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君都是非常強參選人。



關於同選區議員是否會因她參選票源被排擠？高嘉瑜回應，過去每次選舉都全力配合黨內配票策略，曾自費刊登配票廣告，協助整體選情。高肯定王孝維的基層實力，並說自己非現任，期間有空窗兩年，曾經在內湖南港跌倒過，需重新連結資源與選民。願意與所有內湖南港參選人並肩作戰。



被問王世堅表示她參選議員是“大材小用”。高嘉瑜稱，表示自己個性一向開朗、樂觀、正能量。跟“堅哥私下每天都有互動”，曾在演唱會中合作，王世堅幫她拉小提琴。在民進黨內歷經不少風雨與波折，這次回鍋參選是以新人的身分重新出發。在內湖南港參加議員選戰，是回到政治初心。