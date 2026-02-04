美議員質疑減軍購預算　黃國昌：沒條例怎預算

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）針對美國參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）發文，點名台灣在野黨推動削減軍購特別預算案，恐危及對美軍購。民眾黨主席黃國昌4日則直言，通過軍購特別條例是“國會”的權限，這是民主“憲政”ABC，現在連條例都還沒通過，哪來的“國防”預算被砍？相關的發言、媒體報導根本就不精確，條例還沒通過、軍購特別預算都還沒編列、哪一筆軍購預算被砍？



台灣民眾黨籍“立委”王安祥4日表示，民眾黨反對軍售空白授權、反對無法監督、反對情緒勒索式的處理，只要是比較明確的軍購，我們都會支持。



台灣民眾黨“立法院”黨團4日上午召開“人民優先 民生優先”優先法案記者會，黨團總召陳清龍、副總召王安詳、幹事長邱慧洳、“立委”洪毓祥、蔡春綢、李貞秀、陳昭姿、劉書彬出席。



至於民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜表達，綠白合的關鍵在於程序委員會中民眾黨是否願意投下支持的一票，讓總預算與“國防”預算得以付委審查。民眾黨團總召陳清龍表示，總預算案只要“行政院”將要給警消、給軍人待遇的預算編進去，我們就可以來審查總預算，把預算進快編進去，一切就都可以談了。



媒體追問，“內政部”、民進黨籍“立委”仍然在攻擊李貞秀以陸配身份擔任“立委”，有可能與民進黨合作嗎？陳清龍強調，從來沒有說要與民進黨合作。任何開大門走大路、福國利民的法案，無論是民進黨或中國國民黨，都可以一起來為了台灣來合作。