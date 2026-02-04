台役男林睿庠暗網販毒　紐約法院判30年

台灣男子林睿庠在美國成立暗網販毒，2024年於紐約被捕。（照：調查局提供） 中評社台北2月4日電／現年25歲，畢業於台灣大學資訊管理系的台灣替代役男林睿庠自2020年涉成立暗網販毒，交易金額高達1.05億美元，並造成至少1人死亡，直到2024年在紐約被捕。美國紐約聯邦法院3日重判30年有期徒刑，且不得假釋。出獄後須監管5年，並沒收上億美元不法所得。



當年19歲的林睿庠使用化名“法老王”（Pharoah）創立暗網平台“無痕市場”（Incognito Market），藉此販售毒品，從2020年10月建站到2024年3月關閉前，累積超過40萬註冊用戶，1800多名賣家完成逾64萬筆交易，販售毒品總量超過1噸。



林睿庠2023年原在聖露西亞擔任外交替代役，負責數位科技培訓計劃，2024年5月間前往新加坡申請研究所，經美國甘迺迪機場轉機遭FBI逮捕。



林睿庠落網後，美方與台北地檢署聯手追查金流，因懷疑林男為分擔風險，陸續將資產轉匯到外幣帳戶以及母親、弟弟的帳戶，檢方去年6月間搜索其位於天母的豪宅和銀行債戶，約談林母後將她列為洗錢罪被告，並扣查豪宅及帳戶內等上億元資產。



聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）痛批林睿庠是“最猖獗的毒販之一”，這是他27年半司法生涯中審過最嚴重、最離譜的毒品犯罪案，因此除了判處30年徒刑，且沒收1.05億美元犯罪所得。



林睿庠在2024年3月暗網商店關閉前，於地下毒品市場販售超過1噸的毒品，2024年12月16日於聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）的庭上認罪，麥馬洪認為需加重量刑。



克雷頓在新聞稿中表示，林睿庠在美期間，於網路向全球販售總值高達1億500萬美元的毒品，是全球主要販運者之一。林睿庠獲利數百萬美元，至少造成1人死亡並擴大鴉片藥物危機。