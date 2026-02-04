農曆年前迪化街人氣旺 烏魚子成熱門伴手禮

創意烏魚子產品，烏魚條。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月4日電（記者 莊亦軒）台北市迪化街一向是辦年貨的人氣地點，今年在台北市長蔣萬安走接下，人氣更旺。台北迪化商圈發展促進會總幹事陳仕哲向中評社表示，今年烏魚子特別熱門，有店家推出創意烏魚子產品，相較於傳統整片販售的烏魚子，近年推出的烏魚條改以條狀分切並採密封包裝，不僅保存更為方便，也大幅提升食用的便利性。



陳仕哲表示，民眾無需再自行切片或搭配蒜苗、白蘿蔔，即可隨手取用，特別適合在逛年貨大街或日常休閒時當作零嘴享用。烏魚條口感紮實、風味濃郁，又兼顧衛生與攜帶性，成為不少消費者選購年節伴手禮的新選擇。



陳仕哲向中評社表示，繼2025年首度推出全臺第一條“無菸年貨大街”後，今年迪化街無菸範圍再升級。目標打造打造更乾淨、舒適的採買環境。被問到為何無法像日本那樣設立吸菸室，他表示，主要是因為台、日兩地法規不同，造成台灣無法設置吸菸室，若要解套還需要修法配合，目前已經在法規允許範圍內盡量完善。



迪化年貨大街今年禁菸範圍，除迪化街主街(南京西路到歸綏街路段)、民生西路及歸綏街(人行道及騎樓)外，今年升級擴大至周邊巷弄，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域，打造更乾淨、舒適的採買環境!



陳仕哲目前擔任“台北迪化商圈發展促進會”總幹事、“迪化街徒步區委員會”執行長。



外界有聲音希望可以設立像是日本的吸菸室，一來可以完全隔絕煙味，二來可以部署的離主要商業區更接近。陳仕哲表示，主要是台日兩地法規不同。台灣的“菸害防治法”明定禁止室內吸菸，台北市政府也曾行文“中央”，結果表示吸菸室也屬室內故屬違法。要想設置吸菸室，尚待修法解套。



關於第二點，陳仕哲回應，吸菸室的設置、過濾裝置安裝、排風通風設備規劃都是一筆不小的花費。相比目前開放的吸菸區，雖然可以做到完全隔絕煙味飄出。但參考日本經驗，此類吸菸室主要是由菸商贊助設置，目前台灣法規也不允許此類贊助。但目前已經在法規允許範圍內盡力完善。