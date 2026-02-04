國民黨新任中常委今就職　台商系統增多

新當選中常委中，藍委陳菁徽（右）得票數最高，得到1351票，黨主席鄭麗文頒發當選證書。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）國民黨下午召開中常會，眾多新任中常委也在今天就職。中國國民黨中常委1月31日進行改選，這是黨主席鄭麗文上任後進行的首次中常委選舉，有45名中央委員登記角逐，共選出29名中常委，競爭激烈，和上一屆登記即當選的冷清情況大不同。



依國民黨制度設計，中常會原本就是國民黨常設最高決策單位之一，新任中常委未來和鄭麗文的溝通互動是否順利，都將影響接下來國民黨走向，因此受到矚目。



此次中常委名單，不分區“立委”陳菁徽得票數最高，得到1351票；現任中常委曾文培第二，得到1096票；現任中常委陳俗蓉第三。另外，台商系統的人數變多，除了連任的王伯綸、陳汪全，包括鄧治平、勤彭蓁、曾新慧也都是台商。其中，勤彭蓁為陸配，也受到一定程度的關注。



常委名單中，陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、黃仁為現任“立委”。蔣根煌、陳慶齡、李中等為地方縣市議員，皆屬於民代系統。而“立法院長”韓國瑜擔任高雄市長時期的秘書王姿茵以第6名當選，是除現任“立委”外，韓國瑜唯一拍片支持的中常委。前“立委”李德維於鄭麗文主席選舉期間大力輔選，這次也回鍋當選中常委。