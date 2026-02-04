燈節聯手泡泡瑪特 殷瑋曝蔣萬安決策秘辛

8米高Baby Molly2月26日起點亮台北市西門町。（台北市政府提供） 中評社台北2月4日電／2026台北燈節攜手全球高人氣潮流品牌“泡泡瑪特”，推出6個人氣IP燈組，引發部分人士質疑，拿人民納稅錢去幫大陸土特產做廣告。對此，中國國民黨籍台北市政府研究發展考核委員會（研考會）主委殷瑋透露，國民黨籍台北市長蔣萬安的決策過程很單純“對的事，做就對了”。



2026台北燈節將於2月25日至3月15日登場。今年以“雙IP、雙展區”形式展出，花博展區將攜手國際IP“變形金剛”，西門展區則與中國大陸潮流IP“泡泡瑪特（POP MART）”合作。卻遭到綠營批評，質疑台灣有很多優秀創作者，“一定要選中國品牌才能辦燈節”？



殷瑋4日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，當初也有考量過，燈節推出泡泡瑪特，會有青鳥、部分民眾會有不同意見。但如果這件事情，本來就是受到年輕人喜歡，加上那麼大的國際IP，如果願意與北市合作，是一件不容易的事。台北市府因此花費不少心力，透過管道與泡泡瑪特溝通，花了一些時間去爭取。



殷瑋指出，泡泡瑪特是國際品牌，英國首相施凱爾（Keir Starmer）日前訪大陸後，宣布泡泡瑪特第一個海外總部設置在倫敦，被視為與陸對談成果之一。另外，韓團Blackpink團員Lisa最愛的就是泡泡瑪特，還有美國知名歌手Lady Gaga還自己客製“Gabubu”。



殷瑋強調，蔣萬安市長在做出決策時，他的想法很單純，“對的事，做就對了”。做這件事情對行銷台北有沒有幫助，對台灣能不能有所幫助。如果答案是“有”的話，難道就只因為它是大陸的IP品牌，就不能做了嗎？如果這樣子來想，答案就很簡單了。



對於綠營批文化統戰，殷瑋認為，所謂的多元文化，必須要海納百川，之前民進黨籍高雄市長陳其邁不也曾引進黃色小鴨，吉伊卡娃來行銷高雄。而且台北燈節與泡泡瑪特合作，需要本地的設計師，還有燈光策展，這些都是台灣的，都有助益本土產業。這次的泡泡瑪特IP燈，還融入台北的地景，可以讓追蹤泡泡瑪特的粉絲看見台北。