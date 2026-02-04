徵召選新北市長　黃國昌：藍白合秉持最大風度

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電／台灣民眾黨4日舉行中央委員會議，通過選舉決策委員會之舉薦，徵召民眾黨主席黃國昌參選2026年新北市長，也通過2026年“直轄市”、縣市新一波議員提名名單。黃國昌表示，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，面對在野合作也始終秉持最大風度。



5位議員被提名人包括：基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。



黃國昌表示，自己在新北市長的選舉，天天都在追趕跑跳碰“追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意”，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。



對於藍白在地方縣市選舉的合作，黃國昌表示，面對在野合作也始終秉持最大風度，不論是黨內提名初選或是政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。



黃國昌也勉勵民眾黨議員被提名人，他說，每位候選人披上台灣民眾黨的戰袍，就要秉持本黨“共容、共融、共榮”的核心理念，勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好，相信每位具備深厚的專業素養，擁有服務熱誠的夥伴，未來都能持續深入地方、傾聽民意，以最大的努力和誠意完成民眾託付，透過實際行動與政策促進地方發展、增進人民福祉。



另外，會中也通過2026年地方黨部主任委員人事案，分別是：台北市黨部主任委員邱慧洳、新北市黨部主任委員周台竹、基隆市黨部主任委員邱佩琳、桃園市黨部主任委員洪毓祥、新竹黨部主任委員邱臣遠、苗栗縣黨部主任委員賴香伶、台中市黨部主任委員陳清龍、彰化縣黨部主任委員溫宗諭、南投縣黨部主任委員王安祥、雲林縣黨部主任委員蔡春綢、嘉義黨部主任委員張啟楷、台南市黨部主任委員顏耀星、高雄市黨部主任委員劉家榮、屏東縣黨部主任委員林育先、宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠、台東縣黨部主任委員林冠任、金門縣黨部主任委員吳嘉獎、澎湖縣黨部主任委員蕭越。