桃園年貨街登場　張善政與藍綠議員出席宣傳

桃園市政府4日在新永和市場舉辦桃園年貨大街宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月4日電（記者 盧誠輝）桃園年貨大街正式登場，中國國民黨籍桃園市長張善政4日出席桃園年貨大街宣傳記者會時表示，今年桃園年貨大街將在在桃園藝文廣場及中壢銀河廣場登場，他邀請民眾都能到桃園來一次購足所有年貨，今年市府也特別串聯桃園公有傳統市場，推出5折優惠的特色福袋，限量僅400套，請民眾把握機會。



桃園市政府4日在新永和市場舉辦桃園年貨大街宣傳記者會，包括張善政、國民黨籍桃園市議員凌濤、陳美梅、黃婉如、民進黨籍桃園市議員黃瓊慧、李宗豪、黃家齊和無黨籍桃園市議員于北辰等人都到場出席。



張善政指出，今年桃園年貨大街將從6日起在桃園藝文廣場和中壢銀河廣場登場，另外市府今年也特別結合桃園市13處公有市場推出限量僅400套的年貨福袋，由各市場依在地特色精選年節熱銷商品，原價新台幣800元的內容，優惠價只要399元，讓民眾以實惠價格一次購足過年好物。



桃園市政府經發局表示，桃園市各公有市場今年也特別推出年節妝點打卡抽獎活動，民眾只要在任一桃園市公有市場消費，即可獲得限量紅包袋，增添採買年貨的節慶氛圍。桃園年貨大街展售會也將於2月6日至15日桃園藝文廣場及2月10日至14日中壢銀河廣場登場，提供民眾更多元的年節採買選擇。