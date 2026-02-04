王世堅陪子弟兵領表參選　笑稱最小派系堅系

綠委王世堅帶領子弟兵喊口號，“堅定信賴，瀅（贏）到有聖（剩）”。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月4日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市黨部4日起開始領表登記作業，民進黨“立委”王世堅上午10時陪同3位“堅系”擬參選人登記。完成領表登記後接受聯訪，王世堅笑稱，民進黨終於出現最小派系“堅系”，但隨即強調三人皆無派系背景，只是與他互動較為密切。



王世堅和中山、大同區擬參選人賴俊翰，松山、信義區擬參選人呂瀅瀅及大安、文山區擬參選人陳聖文，一同到台北市黨部完成領表登記後接受聯訪。



記者提問今天是否正式出現“堅系”成員時，王世堅笑著回應，是啊！“堅系”長年以來衹有他一人，這次是陪同多年好友，還有兩代交情的後輩前來登記。難得有這樣的政治聚會。



王世堅表示，3位參選人本身並無派系，只是長期在政治議題上與他討論較多、互動較頻繁，加上此次各自面臨的選區初選競爭激烈，因此出面陪同、略盡棉薄之力，“其實沒有什麼派系之說”。



王世堅指出，後續輔選仍會循既有方式進行，包括徒步掃街與車隊掃街，畢竟初選採全民調機制，知名度相當關鍵。現場4人合體喊出口號“堅定信賴，瀅（贏）到有聖（剩）”為選戰暖身。



記者問到民進黨前“立委”高嘉瑜登記參選港湖區議員，是否對現任民進黨市議員何孟樺造成衝擊？王世堅表示，高嘉瑜實力堅強，但相當識大體，以前輩身分帶領後進共同競選，是一樁美事。何孟樺在本屆議會問政表現亮眼，質詢準備充分、不卑不亢，相信選民自有評價。