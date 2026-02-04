鄭麗文：國共智庫交流有重大成果與突破

國民黨主席鄭麗文主持中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，黨主席鄭麗文在會中特別提及正在北京訪問的智庫團，她說其實很羨慕他們正在清華大學參訪有關人工智慧和碳中和的行程。而這次的交流有很多重大突破和成果，她感到欣慰，也很感謝對岸熱誠的招待。其實應該禮尚往來也在台灣辦一次論壇，但很遺憾也很可惜，可能在民進黨執政時間，國民黨都無法當東道主，否則可讓對岸感受到台灣的人情味。



鄭麗文強調，因為這次論壇的成功，希望接下來能夠有更多面向、不同領域的交流。她透露，已有很多人向她反映，包括宗教、文化、藝術、體育界的人士都說想要和大陸交流，也希望這次各產業表達的問題，民進黨政府能聽進去。



國民黨今天下午召開中常會，由於是新任中常委的就職及第一次開會，出席率非常高，鄭麗文也特別提早前來中常會和常委們熱情互動，會中也頒發當選證書給29位新任中常委。



鄭麗文說，未來希望這全新的團隊，在接下來最關鍵的兩年，包括年底的地方大選，還有2028大選，在大家共同領導下，順利完成政黨輪替。



鄭麗文接著說，要向大家報告好消息，今天是睽違九年後，國共論壇重新啟動的第三天，有豐碩成果，以及在各重大領域上的深度交流，不僅造福兩岸且造福人類。這次參訪團回來後，下周三中常會將請帶隊的副主席蕭旭岑向常會完整報告成果。



鄭麗文表示，這次有看到來自台積電的代表，在談到高科技發展未來前景時，深度關心台灣傳統產業跟服務業。雖然這幾年台灣GDP好像開出漂亮成績單，但嚴重Ｍ型化失衡，高科技產業獨步全球，但受到地緣政治衝擊有重大隱憂，且只佔全台就業人口一成，有九成就業人口靠傳產、服務業，但傳產和服務業正在凜冽的寒冬中，國民黨希望幫助他們。



鄭麗文說，這次看到論壇中的討論，提出前瞻性建議，也就是全世界在努力發展的工業5.0概念在論壇上獲得深度交流，及未來合作共同發展共識，就是讓傳產和服務業與AI做結合，還有必須是綠色永續發展，符合環保概念，所以如何讓台灣傳產跟服務業再次起飛，這也是國民黨希望解決台灣嚴重社會經濟失衡的問題。



鄭麗文也提到，她感謝對岸此次熱誠的招待，但她非常感慨，因本該禮尚往來，但很遺憾，可能在民進黨執政時間，國民黨都無法當東道主，在台灣舉辦這樣的論壇，否則台灣的人情味和各方面成就，相信也可以讓對岸感受到誠意和能力。希望接下來能努力，有一天在台灣也可以熱鬧順利辦相關交流合作的論壇。