桃園捷運負債還清、盈餘創新高　張善政肯定

桃園市長張善政4日主持市政會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月4日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政4日主持市政會議時表示，桃園捷運近年營運表現亮眼，不但已還清新台幣11億元的負債，2025年的盈餘更達到6.8億元的新高紀錄，年運量也突破4600萬人次，他對桃園捷運的表現非常肯定。



張善政4日主持市政會議時指出，桃園捷運從2023年首度轉虧為盈後，營餘逐年成長，2025年盈餘已達到6.8億元的新高紀錄，年運量也突破4600萬人次，較前年成長12%，已超越疫情前水準。，2025年4月更還清11億元的所有銀行貸款，讓桃園捷運的財務體質更加健全。



張善政提到，桃園捷運過去營運狀況並不理想，財務也持續虧損，但經過近幾年市府的努力，包括TPASS等政策推動，讓桃園捷運的營運績效有顯著改善。從2023年桃園捷運首次轉虧為盈後，到2024年營餘已成長到4億多元，去年更達到6.8億元的佳績，這個數字成長非常令人興奮。



他說，桃園捷運2025年全年運量達到4600多萬人次，相較於2024年成長12%，已經突破疫情前水準，顯示桃園捷運不只是國際旅客進出台灣的重要交通工具，也已成為桃園在地市民日常通勤的重要選擇，反映出桃園捷運服務品質已獲得廣大民眾的認同。



張善政也肯定桃園捷運的財務體質表示，桃園捷運過去負債將近11億元的銀行借款，經過努力已在2025年4月全部清償完畢，目前桃捷已無負債。公司淨值也從2022年最低的負7.06億元，回升至2025年的6.21億元，雖然過去虧損尚未完全彌補，但桃園捷運的體質已越來越健全，展現穩定的營運能力。



張善政強調，隨著今年桃園捷運綠線捷運北段即將開始營運，這將會是桃園捷運必須面對的新挑戰，他相當期待桃園捷運能繼續保持過去的努力，將新的捷運路段營運到非常高的服務品質，讓市民感受到桃園捷運服務品質的提升。