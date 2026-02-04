李俊俋沉潛半年今復出！接任賴清德主席特助

李俊俋。(中評社 資料照) 中評社台北2月4日電／民進黨今日舉行中執會，黨主席賴清德宣布新人事，由“監察院”前秘書長李俊俋出任中央黨部政策會副執行長兼任主席室特助，共同協助黨務推動。



“監察院”前秘書長李俊俋去年5月被爆用“監委”公務車接送寵物，同年6月1日請辭獲准。



賴清德今日在中執會中親自宣布李俊俋擔任政策會副執行長兼主席室特助，隨後召開澎湖縣長陳光復、屏東縣長周春米提名記者會。