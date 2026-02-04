監委濫用公務車安全下庄　民眾黨批官官相護

民眾黨團痛批，“監察院”自證不只打不了老虎，而是連濫用公務車的蒼蠅都趕不走的肥貓院。（民眾黨提供） 中評社台北2月4日電／對“監察院”出爐的濫用公務車懲處報告，三位“監委”僅需口頭或書面道歉，台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍批評，“監察院”自證不只打不了老虎，而是連濫用公務車的蒼蠅都趕不走的肥貓院。



民眾黨團認為，悲哀的是，濫用公務車而請辭的“監察院”前秘書長李俊俋，在今天宣布華麗轉身，出任民進黨政策會副執行長兼任主席室特助，顯然民進黨主席賴清德的用人標準就是有關係就沒關係。外界觀感與官箴，對民進黨來說早就像他們的道德底線，早就模糊到看不見。



媒體報導，“監委”蘇麗瓊、王榮璋、林郁容分別遭指控疑似以公務車前往看牙醫、理髮、接送親友到機場。“監察院”副院長李鴻鈞去年6月指出，這3位“監委”將移送紀律委員會，北檢也已啟動調查。據了解，“監察院”會已原則通過紀律委員會提交報告，並依據“監委”自律規範決定，蘇麗瓊無懲處、王榮璋為“促其注意”、林郁容則應於“監察院”會以口頭或書面道歉。



民眾黨團4日發出新聞稿表示，“監察院”作為最高監察機關，核心職責為整飭“官箴”（公務員應遵守的紀律與廉潔標準）更應該以身作則，嚴以律己，才能監督行政與司法機關來確保吏治清廉。“監察院”會所通過紀律委員會的報告，三位“監委”竟然通通安全下庄，蘇麗瓊無懲處、王榮璋“促其注意”、林郁容則應以口頭或書面道歉。



民眾黨團質疑，如果道歉有用還需要“監察院”嗎？以後官員收賄瀆職，是不是可以通通比照“監委”，道歉就好，這不叫官官相護，什麼才是官官相護？



民眾黨團痛批，本該負責監督官員操守的“監察院”，不只已淪為民進黨酬庸肥貓的單位，甚至遇到自家人就雙標、還自甘淪為民進黨東廠，專司整肅異己。此種“低效能、低效率、低道德”的“監察院”，怎還有臉面彈劾其他行政官員？“監委”們已經親手把自家招牌拆下，掛上廢物院、肥貓院招牌。



民眾黨團指出，濫用公務車涉及的是刑事犯罪，請問事發就宣稱已立案調查的北檢查到哪裡去了？北檢招牌和“監察院”也一起拆了嗎？連這麼簡單的案件都“辦不下去”，是不是“辦不上去”，在民進黨當官不難，跪舔就好？