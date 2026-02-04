鄭麗文：九二共識即兩岸一中　“憲法”規定

國民黨主席鄭麗文頒發中常委當選證書給藍委陳菁徽（右）她以第一高票當選中常委。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今日下午在中常會上表示，九二共識就是兩岸同屬一中，雖然綠營喜歡亂搞，為了醜化九二共識而改到面目全非，但九二共識就是兩岸同屬一中而已，沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸，而且是“中華民國憲法”所明文規定。



鄭麗文說，對於在“憲法”前宣示就職的賴清德，講根據“憲法”而來的九二共識，為什麼會有障礙呢？她強調，九二共識真的不是像綠營想的那麼恐怖，賴只要承認九二共識，就能開創區域和平穩定，所以不需要再慌張、焦慮，更不需要青面獠牙。



國民黨今天下午召開中常會，由於是新任中常委的就職及第一次開會，出席率非常高，鄭麗文也特別提早前來中常會和常委們熱情互動，會中也頒發當選證書給29位新任中常委。



鄭麗文在會中表示，這次國民黨副主席蕭旭岑率團到北京參加國共智庫論壇，賴清德就親上火線召開記者會，“那我要去華府時，他（賴清德）要怎麼樣？”她說，不管是對美國、中國大陸或其他國際社會，她都希望能與賴清德手牽手一起合作，在台灣內部積極競爭，比好不比爛，對外則攜手合作，共創兩岸和平繁榮。



鄭麗文強調，她可以站在賴清德的後面，把位子讓出來都沒關係。而既然從陳水扁、蔡英文到賴清德，都斬釘截鐵的說不會“台獨”、不存在“台獨”，那為何不把礙眼的民進黨“台獨黨綱”下架，只要一下架，她可以向民進黨與賴清德保證，他們與對岸的關係馬上就會不一樣。



鄭麗文說，九二共識就是兩岸同屬一中而已，沒有那麼恐怖，也非洪水猛獸，而且“兩岸同屬一中”也是“中華民國憲法”明文規定，她不解為什麼在“憲法”前宣示就職的賴清德會有障礙，“這就是你賴清德的問題！”

