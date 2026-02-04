李四川農曆年前請辭？王世堅：越早辭越好

綠委王世堅陪同子弟兵登記台北市議員初選並受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月4日電／中國國民黨籍台北市副市長李四川可望披藍袍參選新北市長，近日傳出他將於農曆年前請辭副市長職務。曾擔任台北市議員的民進黨籍“立委”王世堅4日表示，過去李擔任事務官都有亮眼表現，也曾擔任過新北市副市長，但要打選戰還是要儘早請辭，熟悉相關市政斷點較好，這樣對大家都好。



年底新北市長選戰，民進黨派出綠委蘇巧慧參戰，民眾黨4日通過徵召黨主席黃國昌參選。國民黨方面，台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然協調中，預計農曆年前確定。



民進黨六都市議員提名作業於2月4日至10日展開領表登記，王世堅今日陪同3位台北市新人登記參選，並接受媒體聯訪。



針對李四川傳出農曆年前將請辭台北市副市長職務，正式投入新北市長選戰，王世堅說，李四川過去都擔任事務官、技術官僚，表現都非常好。至於在參選大選，相信會聽從幕僚建議，應該是愈早辭去台北市副市長職位投入新北市長選舉較好，他說這也才公平，因為李擔任台北市副市長，同時又要了解新北市的一些選情，在行程上多少會受到影響，對台北市民、台北市政府不好，對其他候選人來講也不太公平。



王世堅說，過去雖然李四川也曾擔任新北市副市長，對市政有一定程度的熟悉，但新北市畢竟幅員廣闊，人口甚至高達400萬，比台北市還多，因此還是要能夠盡快了解新北市目前市政的發展進度，把斷點接起來才行。



王世堅強調，基於這兩點，李四川應該盡早向台北市政府請辭，趕快去就選戰的位置，這對大家都好。