黃國昌揮毫一馬平川　政治味濃柯P驚訝

左起，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、前主席柯文哲、現任主席黃國昌及嘉義市長參選人張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）馬年春節將至，前台灣民眾黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌、嘉義市長參選人張啟楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠4日一同揮毫寫春聯，祝賀民眾馬年行大運！



隨著2026地方選舉加溫，外界關注新北市長藍白合要怎麼走，民眾黨中央委員會4日已徵召黃國昌參選，而中國國民黨籍台北市副市長李四川則是潛在對手，有趣的是，4個人抽籤寫春聯時，黃國昌竟然抽到“一馬平川”，讓現場飄滿政治味。媒體立刻追問，會不會希望自己如同一匹馬奔跑超過李四川？



柯文哲一聽提問，嘴變成O字型般滿臉驚訝，黃國昌則笑說，新年喜氣寫春聯，不要有太多政治聯想。



外傳李四川可能在春節前請辭，投入新北市長選舉，黃國昌認為，李四川任何的決定，他都滿滿的祝福。



至於黃國昌透露野黨最大戰略目標是“打下高雄”，戰略布局的最佳人選就是民眾黨前主席柯文哲，媒體問及，柯文哲有沒有可能參選高雄市長？柯文哲一聽馬上出現招牌抓頭動作，滿臉苦笑地說，你們不要一直分派工作給我好不好？



台灣民眾黨4日召開“眾馬奔騰 萬眾同欣”春節小物開箱記者會，前黨主席柯文哲、黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啟楷出席，四人一同開箱民眾黨春節限定小物，包括“萬眾同欣”春聯、紅包袋、2026“馬上蔥”發財金。