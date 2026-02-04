柯文哲：陸配非外國人別逼死人民

前民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀3日宣誓就職，前台灣民眾黨主席柯文哲4日表示，法律要讓人民有辦法執行，按照“中華民國憲法”與兩岸人民關係條例，陸配根本不是外國人，既然不是外國人，怎麼會要求陸配按照國籍法放棄大陸國籍？請賴清德政權清楚地講，到底要怎麼做。



柯文哲直言，既然“中選會”、大法官都頒發給李貞秀當選證書，那“內政部”與“中選會”要不要內部先喬一喬？一個政府、不同機關，給出不同的判定，你不要逼死人民。



李貞秀昨宣誓就職，成為台灣首位陸配“立委”，並曬出去年曾赴大陸申請放棄國籍的機票、文件等，但“內政部”仍不認，表明“若遭拒絕受理也應提出佐證證明”，而陸委會副主委邱垂正則說，曾告知“內政部”“有放棄困難”。



台灣民眾黨4日召開“眾馬奔騰 萬眾同欣”春節小物開箱記者會，前黨主席柯文哲、黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啟楷出席，四人一同開箱民眾黨春節限定小物，包括“萬眾同欣”春聯、紅包袋、2026“馬上蔥”發財金。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，請民進黨政府明確說明，到底人民要怎麼做。政府有權公布法律，但也要清楚地讓人民知道要怎麼遵守法律，“賴政府”必須把SOP交代清楚。李貞秀都跑去大陸申請放棄國籍了，但人家說不可以放棄，既然陸委會主委邱垂正叫李貞秀要努力一點，那政府就應該告訴人民怎麼努力。