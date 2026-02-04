綠提周春米陳光復連任　綠委憂澎湖政見跳票

民進黨中執會4日通過提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月4日電（記者 莊亦軒）民進黨中執會4日通過提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。但自家澎湖“立委”楊曜日前直指，若“行政院”抗拒陳光復完成《澎湖軍公教離島加給年資加成30%》的政見，建議陳光復退黨競選縣長連任。陳光復今日親自滅火，表示“中央”已同意澎湖軍公教年資加成下半年調高30%，但全縣免健保會視財政允許與“中央”承諾盡力爭取。



楊曜在臉書提及，他只是提前引爆年底縣長選舉的熱門議題，希望陳光復縣長在還有時間完成政見的時候趕快完成，避免選戰一開打就落居下風。《全縣免健保》以及《年資加成30%》如果政見跳票，就算現在不提，難道國民黨的縣長候選人在選舉時也不提嗎？



民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德致詞，賴相信“柔性治理”的周春米與“務實治理”的陳光復，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。



民主進步黨4日召開中執會，會後舉行縣市長提名記者會，正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復代表角逐2026年連任。



民進黨今日召開第21屆第17次中執會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德致詞。會中通過“2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單”的提案，由周春米、陳光復代表民進黨參與屏東縣、澎湖縣選戰，挑戰連任。



賴清德表示，周春米無論是擔任律師、不分區“立委”，或是肩負縣長重任，都秉持法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。周上任屏東縣長以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮“柔性治理”力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。



賴清德指出，陳光復如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出“不屈不撓”的精神。即便2018年競選連任失利，仍持續為澎湖貢獻心力，2022年陳光復再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。對陳光復而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。陳以“務實治理”的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸福澎湖。