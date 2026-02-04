高嘉瑜選議員扮綠母雞　游淑慧：先壓垮小雞

國民黨籍台北市議員游淑慧。（中評社 資料照） 中評社台北2月4日電／民進黨籍前“立委”高嘉瑜今日前往台北市黨部登記參選台北市港湖區市議員。同選區的中國國民黨籍台北市議員游淑慧今日受訪表示，高嘉瑜不是吸票機，現在是吸塵器，不管什麼顏色的票都會吸到。雖然高說自己會扮演母雞，但這隻母雞會不會先壓垮小雞，是民進黨自己要去努力的。



高嘉瑜從2010年至2020年連續擔任三屆台北市議員，2020年“立委”選舉拿到全台北市最高的12萬5138票當選，2024年因泛綠分裂敗給中國國民黨李彥秀，連任失利。落敗2年多，高嘉瑜未獲賴清德指派公職，除了主持電台節目，仍深耕地方，人氣高。



高嘉瑜表示，歷經黨內多次風風雨雨後，此次是抱持著“從頭開始、重新做人”的心態參選，盼能再次在內湖南港以“新人”姿態重新站起來。回鍋參選無論是對自己或是民進黨而言都非常重要，因為她首次參選議員時，民進黨曾在被視為艱困選區的內湖南港，成功從原本2席成長到4席，創下最佳成績。



游淑慧今天出席捷運環狀線東環段CF710區段標開工典禮，被問及高嘉瑜回鍋參選議員，是否對民進黨議員有很大壓力？游笑說，她看到高嘉瑜開玩笑說，“你現在不是吸票機，現在是吸塵器，不管什麼顏色的票都會吸到”。民進黨議員現在在港湖地區都是新生代，他們也很擔心衝擊港湖地區的世代交替。



游淑慧說，過去港湖民進黨20年都無世代交替，好不容易北市議員何孟樺是第1位，這次民進黨議員李建昌預計將交棒給律師陳又新，大家現在是瑟瑟發抖，猶如霸王級寒流。高嘉瑜說她會扮演母雞角色，但這隻母雞會不會先壓垮小雞，是民進黨自己要去努力。