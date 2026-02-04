看國共智庫交流　柯文哲：沒爭議的先做

左起，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、前黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）國共智庫交流3日達成15項共同意見，前台灣民眾黨主席柯文哲4日表示，從2014年上任台北市長至今，他對大陸的態度沒有改變，“對話比對抗好、交流比交惡好”。醫院的交流沒問題，直航大家方便，沒有爭議的、民間的就先做，有爭議的就擺到後面去。



中國國民黨副主席蕭旭岑日前率團赴陸進行國共智庫交流3日達成15項共同意見，內容包括推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、強化兩岸防災減災合作等



台灣民眾黨4日召開“眾馬奔騰 萬眾同欣”春節小物開箱記者會，前黨主席柯文哲、黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷出席，四人一同開箱民眾黨春節限定小物，包括“萬眾同欣”春聯、紅包袋、2026“馬上蔥”發財金。



柯文哲強調，從2014年上任台北市長至今，他對大陸的態度沒有改變，“對話比對抗好、交流比交惡好”，醫院的交流沒問題，直航大家方便，也沒什麽問題，沒有爭議的、民間的就先做；有爭議的，若一見面就要談論一國兩制、九二共識，都還沒開始講話就吵架，有什麽好談的？那就擺到後面去了，沒有爭議的、民間的、民生方面的就先處理。



至於說要一起賺世界的錢，柯文哲說，那也要先問問看怎麽賺，他也很想賺啊，問題要賺得到才算數，至於怎麽賺，大家商量看看。