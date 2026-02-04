輝達北士科有進度　蔣萬安預期農曆年前簽約

蔣萬安4日表示，輝達進駐北士科案目標在農曆年前完成簽約。（台北市政府提供） 中評社台北2月4日電／備受矚目的輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區案再度推進關鍵進度。中國國民黨籍台北市長蔣萬安表示，後續仍需完成估價審查與議價程序，預期可在農曆年前完成簽約。



輝達執行長黃仁勳日前訪台時證實未來會親自回台灣與北市府完成簽約程序，更說很期待見到台北市長蔣萬安。



台北市政府4日召開區段徵收及市地重劃委員會，正式審議北士科T17、T18基地的地上權計畫與權利金條件，地上權的年限原則為“50加20”。相關條件拍板後，該案最快可於今年6月啟動工程。



蔣萬安上午出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮前接受媒體聯訪時說明，市府今日同步處理區段徵收與市地重劃相關審議，待程序完成後，還將進入估價審查、議價以及正式訂約階段，整體流程正依規畫推進。目標是在農曆年前完成簽約。



台北府4日下午舉行區段徵收市地重劃委員會，審議輝達進駐北士科園區案地上權計畫書及權利金。歷經一個多小時，國民黨籍台北市副市長李四川在會後受訪時說，北士科T17、T18合併已通過都委會，後續就是討論此案的權利金，權利金包括地價，還有跟新壽合議解約所粗估的金額，經過地價的評議委員會評議結果。



李四川指出，權利金的金額還是秘密，不能對外公開。因為今天審定的金額會交給業務單位，跟輝達來做議價。因為只有輝達1家，如果議價完成，當然就會簽約，所以是最後一個程序，這是和輝達的最後一哩路。如果假設議價都順利，一定會在過年前，就是2月14日之前，會跟輝達正式簽約，地上權的年限原則為“50加20”。