國民黨：支持合理軍購　美方被加工資訊誤導

國民黨中常會後，文傳會主委吳宗憲回應媒體提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）針對美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）昨發文批評台灣在野黨大幅刪減“國防”預算，中國國民黨文傳會主委吳宗憲今日表示，美方議員得到一些錯誤資訊，認為台灣在野黨不支持軍購，但事實上國民黨完全支持“國防”與合理軍購。



吳宗憲強調，未來國民黨會加大與美國智庫、議員溝通，讓他們不要總是得到一些加工的錯誤資訊，對國民黨支持強化“國防”有所誤解。



國民黨今天下午召開中常會，吳宗憲在會後轉述時做出以上表示。



吳宗憲指出，賴清德一直說在野黨不審政府總預算，但在野黨之所以不能審查，是因為“行政院”拿違法預算書來“立法院”，要在野黨怎麼審？



他強調，“立法院”三讀通過的軍人加薪，政府就應該編列預算，這是“行政院”對“憲法”的忠誠義務，但“行政院”卻沒有依法行政，編列預算，卻回過頭來質疑在野黨不審預算，根本莫名其妙。



吳宗憲說，民進黨一直在洗腦、欺騙支持者與美方人士。防務預算的情況也是如此，“行政院”版1.25兆的軍購特別條例草案內容，與美方開出的清單有幾千億元差距，國民黨必須知道這中間的差距在哪裡，如果沒有問題，當然會全力支持。