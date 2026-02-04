高雄房市慘！預售豪宅去年0交易

2025年高雄五大豪宅王。（圖：台灣房屋提供） 中評社台北2月4日電／高雄房市大退燒，2025年高雄豪宅市場明顯萎縮，台灣房屋集團根據“內政部”實價資料統計，2025年高雄預售及成屋豪宅王排名，去年全年度總價超過4000萬元以上的預售豪宅大樓交易，除1筆預售店面交易，其餘總價超過4000萬元以上預售大樓交易均掛零，為近五年來首見！



單價最高成屋豪宅則由亞灣區“國城定潮”拿下，但相較2024年御皇苑創下的84.72萬天花板，2025年單價僅“國城定潮”65.04萬，整體市場明顯降溫。專家指出，在信用管制、地緣政治、關稅風波等干擾下，高端客進場態度已轉向觀望，高雄房市整體已進入價量盤整格局。



2025年豪宅市場轉為成屋豪宅的天下，其中，亞灣區指標豪宅“國城定潮”，以38樓戶每坪65.04萬元，成交總價約1.1億元，榮登高雄2025年豪宅王寶座，這也是繼“國硯”之後，亞灣區豪宅再度強摘高雄豪宅桂冠。



台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹指出，亞灣區受惠於輝達、鴻海、超微等科技大廠布局，加上國際金融資產中心進駐，高階就業人口帶動的置產需求，已讓該區成為高雄豪宅新聚落。



劉沛緹表示，亞灣區具備難以複製的港灣景色與高階產業聚落，對高資產族群仍具吸引力，然而，在目前市場氛圍下，豪宅去化速度本就較慢，加上限貸令提高入市門檻，預計未來豪宅市場將維持“成屋當道”且“精緻化”的走勢，品牌力與產品稀有性將成為創價的最後支撐。



另外，資料指出，“國城定潮”為高雄2025年全市唯一站上6字頭豪宅，其它指標案如皇苑御之苑、遠雄THE ONE及雄崗信義美術館，年度高價均落在5字頭。



台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，2025年全台房市步入景氣寒冬，在信用管制、地緣政治與關稅風波干擾下，即使企業主資金實力依舊雄厚，但資產配置已趨於謹慎，在考量財務運用彈性與通膨風險下，進場態度明顯轉向觀望。



此外，前2年熱銷案已完成一波去化，加上近期建商推案量放緩，房市面臨供給收斂、貸款受限及景氣不確定性“三箭齊射”，使得成交單價不再屢創新高，整體格局呈現價量盤整。