業者喊話　楊曜誌：盼綠莫阻擋陸客遊金馬

連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌。（中評社 資料照） 中評社馬祖2月5日電（記者 盧誠輝）國共智庫交流論壇3日在北京落幕，達成包括“推動兩岸人員往來正常化”5個“共同意見”後，大陸文旅部4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌接受中評社訪問表示，他相當期待也樂觀其成，但還是擔心政府仍會持續卡關，不讓陸客到金馬旅遊。



馬祖人口衹有約14000人，仰賴觀光業，以戰地文化景觀為主。



根據新華社報導，大陸文旅部4日宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。



楊曜誌強調，他相當期待也樂觀其成，但政府願不願意開放讓陸客過來還是個問題，許多業者也都擔心，會不會又像之前一樣，總是讓業者看得到吃不到，他希望政府可以不要再阻擋讓陸客來台了，就算台灣本島還不開放也沒關係，至少讓金門和馬祖等離島可以先開放讓陸客來台、因為這對離島的經濟真的有很大的幫助。



楊曜誌，驫馬旅行社負責人、馬祖觀光圈產業聯盟盟主、連江縣旅行商業同業公會理事長。



他提到，馬祖的陸客本來就不多，一直以來都衹有少量的陸客會到馬祖自由行，衹有在2025年10月、11月和12月，因為大陸有補助陸客到馬祖旅遊2千個名額，所以在去年底陸客到馬祖旅遊的人數才有衝上來，但後來隨著補助結束後，馬祖的陸客旅遊人次又很快就下滑回到原點。

