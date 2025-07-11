曾昭維：台供應鏈重組　赴美移民潮已擋不住

新竹縣工業會總幹事曾昭維。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月9日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判底定，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前強調，目標是在美國總統特朗普任內，將台灣半導體供應鏈產能40%轉移至美國。新竹縣工業會總幹事曾昭維接受中評社訪問表示，隨著晶片產能4成將移往美國，台灣的半導體產業供應鏈目前正在重組中，這波赴美移民潮已擋不住。



曾昭維，新竹交通大學電信工程系學士，長年在產業歷練，現為台灣電商發展協會理事長、新竹縣工業會總幹事。



曾昭維強調，隨著晶片產能4成將移往美國，台灣的半導體產業供應鏈目前正在重組中，已有越來越多的企業願意到美國去投資，他近期也聽到有許多移民公司到新竹來辦理說明會，且聽說生意還很不錯，目前有許多半導體供應鏈的員工都已被公司徵詢是否有到美國發展的意願，看來這波赴美移民潮已經擋不住。



他提到，許多台灣半導體供應鏈的上下游廠商，因為台積電已經到美國去擴大投資，所以也不得不提前布局，目前大部分都是先派一些先遣人員到美國去出差或考察，順便去深入瞭解美國當地的生活環境，因為未來1年到2年內，這些人很可能必須配合公司政策舉家赴美工作。



曾昭維透露，他最近也常聽到有一些移民公司到新竹來辦說明會，且聽說生意還很不錯，就他所知，目前有許多科技業的工程師都已經被公司徵詢是否有到美國發展的意願，這些工程師或許現階段仍留在台灣，但已經開始為未來做好準備。



曾昭維指出，新竹縣工業會也為了因應企業有赴美發展的需求，今年特別跟對外貿易發展協會合作，因為外貿協會每年都會在世界各地舉辦“台灣形象展”，今年包括在波蘭、日本、菲律賓和美國都有舉辦，其中在美國德克薩斯州達拉斯的展覽預計會在9月底舉行，所以今年新竹縣工業會也會組一團到美國去參訪和展覽。