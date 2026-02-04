國民黨：縣市長選舉不會有藍白不合的問題

國民黨文傳會主委吳宗憲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨中央委員會今天通過徵召黨主席黃國昌參選新北市長。針對中國國民黨在藍白新北市長選戰的合作進度，國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，黃國昌一直以來論述十分明確，兩黨也有共同想法，就是希望政黨輪替。而且今年各“直轄市”、縣市長選舉不會出現三足鼎立的狀況，因此不會有藍、白不能合的問題。



國民黨今天下午召開中常會，吳宗憲在會後轉述時，針對媒體提問有關藍白在新北市長合作的方向是否有無改變時，做出以上表示。



吳宗憲指出，國民黨會以嚴謹的態度處理提名問題，時間上也許慢了一點，但絕對不會往後退。會一步一步的往前並與黃國昌保持溝通。事實上黃國昌一直與國民黨保持友好的關係，國民黨會好好的與民眾黨方面溝通。



吳宗憲強調，國民黨主席鄭麗文在今日中常會上強調，不管是宜蘭縣、新竹縣或台中市，國民黨最後都一定會團結。目前正採取各種不同的處理方式，相信最終有人出線後，其他的參選人都一定會全力協助。



國民黨目前在新北市長選舉布局人選，仍維持在台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩人之間擇一，相關協調工作正由新北市長侯友宜、新北市黨部主委黃志雄和新北提名協調小組等負責中。預計在農曆年前會產生人選，後續再和民眾黨整合出一組人選。