王義雄：關稅成照妖鏡“賴政府”如腐敗清廷

工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄。（中評社 資料照） 中評社高雄2月5日電（記者 蔣繼平）針對賴清德3日稱台美對等關稅談判取得讓全體民眾滿意、世界稱羨的成果，工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄向中評社表示，這場關稅風波有如照妖鏡，照出了民進黨政府在面對美國時，那種“自我殖民”的卑微心態，就像古代藩屬國向宗主國繳納歲幣。



王義雄直言，今日“賴政府”，竟與百年前因恐懼而簽下喪權辱國的條約、割地賠款、只求苟延殘喘的的腐敗清廷，有著驚人的相似之處。



王義雄，1939年生，日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士。曾任輔仁大學法律系副教授，執業律師。1986年黨外公政會推薦當選“立委”，民進黨成立後成為黨員，一年後因理念不合退出，1987年創立工黨。後期主要經商並創辦海潮智庫。



台美關稅談判底定為15%，正待簽署協定。美國要求台灣投資美國2500億美金，外加2500億美金的廠商信用貸款，總計5千億美金的規模。另外，美方還要求在特朗普本屆任內將台灣“四成半導體產能”移往美國。



王義雄表示，台灣的地緣戰略價值極高，位居第一島鏈核心，是美國遏制中國進出西太平洋的關鍵節點。這本應是台灣最重要的談判籌碼；台積電所掌握的高端晶片製程，更是美國軍民兩用體系不可或缺的命脈。



然而，王義雄表示，“賴政府”卻選擇毫無條件地讓步，將產能外移、投資五千億美元、接受15%關稅，甚至讓台積電在美國的產能被迫拉高至40%。豈料賴清德竟然還自我陶醉，宣稱這是“成功的談判”。