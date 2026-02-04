吳思瑤為“子妹兵”吳奕萱角逐議員站台

綠委吳思瑤前往新莊陪同吳奕萱掃街拜票，力挺“子妹兵”。(吳思瑤辦公室提供) 中評社台北2月4日電／民進黨“立委”吳思瑤的前“國會”辦公室主任吳奕萱參選新北市第3選區（新莊）市議員，吳思瑤今日也親赴新莊陪同吳奕萱掃街拜票，力挺“子妹兵”；吳思瑤表示，這些年的“國會”磨練是真正的“魔鬼特訓”，無論是法案問政還是地方服務，吳奕萱早已具備“一上任就上手”的實力，“吳奕萱就是吳思瑤的妹妹，沒有血緣關係，但是我們是政治工作上的好姊妹”。



吳思瑤今日親赴新莊，特別選在登記首日跨區至新莊，吳奕萱展開拜票行程，一日連跑南、北新莊兩站，力挺麾下幕僚；吳思瑤表示，她對助理的工作標準是行業內知名的嚴謹，不僅要懂政策、會服務，更要能“論述作戰”，吳奕萱是她嚴格訓練出的“最強戰力”，歷經兩屆教育文化委員會及民進黨“立院”黨團訓練，絕對是“思瑤魔鬼特訓班”認證的優質即戰力，更與她並肩走過台灣民主政治近年來的關鍵戰役。



吳思瑤細數，她與吳奕萱兩人共同經歷了兩次艱困的罷免投票、四大公投攻防戰；在陳時中競選台北市長、以及賴清德競選“總統”期間，吳思瑤任選戰總幹事，吳奕萱作為核心幕僚，展現高度執行力；兒在吳思瑤擔任“立法院”黨團幹事長期間，吳奕萱也協助處理繁重的“國會”攻防與法案協調，具備宏觀的政治視野。



​ 吳思瑤指出，這些年的“國會”磨練是真正的“魔鬼特訓”，無論是法案問政還是地方服務，吳奕萱早已具備“一上任就上手”的實力，“吳奕萱就是吳思瑤的妹妹，沒有血緣關係，但是我們是政治工作上的好姊妹”她力薦吳奕萱是“新莊新萱言”。



吳奕萱表示，感謝“恩師”吳思瑤今日特地陪同站路口、掃市場，過去10年歷練，讓她深知如何將複雜的政策轉化為對民眾有感的建設，承諾會延續“思瑤魔鬼特訓班”精神，以最紮實的態度服務新莊鄉親，力拚通過初選，為新莊注入最強的新生代力量。



吳思瑤過去也從“國會”幕僚走向台前當選地方選區“立委”，麾下也有不少助理轉戰地方議員，包括台北市議員陳賢蔚、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員許家睿、台中市議員黃守達、嘉義市議員林煒軒，堪稱“民代新手村”，而本屆選戰除吳奕萱在新北市參選外，另有參選桃園市議員項柏翰。