上海民眾有望赴金馬旅遊　金門業者期待

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信。（中評社 資料照） 中評社台中2月5日電（記者 方敬為）國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，大陸文旅部4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信接受中評社訪問表示，業者期待大陸開放更多省市民眾來金旅遊，近期會與福建一帶旅遊業者展開套裝遊程設計，盼成功吸引上海民眾訪金。



翁炳信表示，過去也有上海等一線城市旅客來金門旅遊，但偏少數，因為大城市居民很少會專程鎖定到金門旅遊，通常是到福建一帶旅遊，順道來訪金門，但無論如何，這都是金門活絡觀光發展的機會，業者會密切關注政策走向，並與福建旅遊業者保持密切聯繫。



大陸文旅部網站4日下午3點發布消息指，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。



金門縣政府觀光處處長許績鑫表示，對於兩岸旅遊政策逐步恢復，縣府及地方旅遊業界均樂觀其成，這也是金門長期期盼的發展方向，目前金門在交通、接待及相關基礎設施方面均已完成準備，期盼能儘速迎接上海居民來金旅遊人潮，加快小三通旅遊復甦腳步。



翁炳信表示，雖然上海遊客過去並不是金門觀光的主力客群，但有開放總比沒開放好，前年“台北、上海雙城論壇”，上海市方面也釋出觀光交流意向，但因為是涉及台灣本島，卡在官方政策限制。這次開放上海旅客循小三通遊金，走的是先前對福建居民開放的模式，所以實踐的可能性高，只要配套做足，對金門的觀光旅遊發展有所幫助。



翁炳信說，金門旅遊業者對此相當期待，但由於金門對上海等一線城市居民的吸引力有限，所以會透過與福建旅遊業者合作規劃遊程的方式，希望能夠將上海客導入金門來。



他解釋，過去上海遊客到金門，通常都是到福建包括廈門、泉州一帶旅遊，因為小三通方便，順道來金門參訪，所以金門要招攬上海客，最直接的方式就是與福建旅遊業者共同設計套裝遊程，在遊程中安排1至2日金門行程，讓上海遊客赴金門旅遊。



翁炳信提到，隨著興建的“金門旅運中心”在年2月3日起試營運，金廈小三通的旅運量能大幅提升，年服務量高達350萬人次，這也是向上海遊客招手的契機。當然也期盼大陸方面能開放更多省市民眾循小三通赴金門旅遊，自2024年9月27日大陸恢復福建居民赴金旅遊以來，截至2025年底，累積來訪陸客僅20餘萬人次，跟過去陸客來金人次相比，仍有很大的成長空間。