看藍常委改選熱　李中：鄭麗文戰鬥力強

國民黨中常委、台中市議員李中。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月5日電（記者 方敬為）中國國民黨第22屆第一任中常委選舉1月31日落幕，應選29席，有45人參選，與2024年改選情況相比，熱度回升。新科中常委、台中市議員李中接受中評社訪問表示，這次選舉熱度高，主因在於今年底就要九合一選舉，許多參選人希望能夠角逐常委身分，替選舉助陣。此外，也是看好黨主席鄭麗文的戰鬥力強，無論是兩岸路線與政黨競合上，都勇於任事，大家也就自然想參與黨務。



李中說，黨員普遍認為，面對接踵而至的選戰，黨中央需要這種具備高度戰鬥力的領導核心，這也間接推升了此次中常委選舉的參與熱度。在這樣的政治氛圍下，本次選舉中出現許多大陸台商積極參選的現象，這與國民黨正致力於重建兩岸溝通角色的定位密不可分。



李中表示，國民黨中常委雖與黨代表、黨主席同為4年一屆，但實務上採2年一任的分段選制，這使得每兩年一次的改選成為檢視黨內氛圍的重要指標。相較於上一任後半段因缺乏大型選舉議題，且黨處於在野狀態，導致黨內參選意願低落甚至出現同額競選的情況；此次改選的激烈程度，實則反映了黨內對於未來政治局勢的轉變有所期待。



李中指出，本屆中常委任期將直接涵蓋今年的九合一選舉，以及為2028年大選與“立委”選舉布局的關鍵時刻。正是因為“有仗要打”，中常會的功能性與戰略價值被重新凸顯，黨內各方勢力對於重返執政充滿期待，進而激發了參與決策核心的強烈動機。



此外，李中提到，新任黨主席鄭麗文的領導風格也是燃起黨員熱情的關鍵因素。他指出，相較於前主席朱立倫時期在諸多議題上相對保守、甚至沈默的作風，鄭麗文展現出截然不同的戰鬥力，她不閃躲敏感議題、勇於對外論述，尤其在兩岸關係上回歸“正藍路線”，這種清晰且強硬的政治姿態，不僅讓國民黨呈現出久違的朝氣，更凝聚了黨內的向心力。

