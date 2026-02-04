藍尾牙氣氛熱　鄭麗文發紅包喊以後都有年終

國民黨主席鄭麗文一到尾牙現場就抽加碼的現金紅包，炒熱氣氛。（中評社 張嘉文攝） 國民黨今年尾牙的菜色有升級。（中評社 張嘉文攝） 此次尾牙抽獎都以現金和禮券為主，力求人人有獎。（中評社 張嘉文攝） 鄭麗文喊話要讓黨工接下來每年都有年終可領。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央黨部4日晚上在12樓禮堂以外燴形式舉辦尾牙，黨主席鄭麗文一到場，就加碼紅包共5萬5千元現金，分別抽出15位得獎，炒熱現場氣氛。她致詞時說，回顧過去這一整年，大罷免感覺已經是很久以前的事，是非常辛苦的一年，大家壓力都很大，但走過大罷免，打臉賴清德，衹有一個字就是爽！



鄭麗文也承諾，黨的狀況會越來越好，明年獎金也一定會再加碼，也感謝副主席（李乾龍）讓大家終於有年終可以領了（睽違九年），以後每一年都有年終，且越領越多。



國民黨4日晚間舉辦尾牙，並循例請外燴到中央黨部席開15桌宴請黨工，並邀請新任中常委一起同歡，並加碼現金獎，力求讓黨工們人人有獎過個好年。今年國民黨尾牙菜色也加碼到每桌新台幣1萬4千元，比往年都高，明顯升級，現場氣氛也十分熱鬧歡樂。



此次尾牙的抽獎幾乎全是現金或禮券，最大獎是1萬元，有超過20份，鄭麗文除了現金加碼外，另有3份各一萬元禮券，4位副主席則各捐一萬元現金紅包。藍委、新任中常委羅明才捐了10份1萬元紅包，還包辦現場的那卡西設備與舞獅表演團。



鄭麗文致詞時指出，過去一年的大罷免大家非常辛苦，結束後黨工們又馬不停蹄為了黨主席選舉忙碌，現在又要開始準備今年底的選舉，大家都非常辛苦，承諾會讓國民黨越來越好，以後每一年都有年終，且越領越多。

