中評關注：藍台商常委激增　對鄭訪陸有期待

國民黨主席鄭麗文和新科中常委們合影，互動相當熱絡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常委1月31日完成改選，這是黨主席鄭麗文上任後，第一次真正攤開來看的黨內權力重組。45名中央委員登記角逐29席中常委，競爭激烈，和上一屆朱立倫主席任內同額競選，登記及當選的情況，落差相當明顯。4日國民黨召開中常會，是這些新任常委的第一次亮相。



這次的中常委大換血，有多個現象可觀察。而過去常委選舉冷清，反映的是黨內對黨中央沒什麼期待；這次搶破頭，代表不少人認為，現在進權力決策核心，是有空間可以更好，更代表黨員對接下來國民黨的發展有想像。



名單來看，最引人注意的是“立委”陳菁徽拿下最高票。本身是婦產科醫師的陳菁徽平時在“立法院”，多半專注醫藥與公共衛生議題，鮮少涉及政治議題，此次卻對中常委選舉相當積極，衝到第一高票，應是另有規劃。



陳菁徽出身高雄，母親是藍營內人稱“順姨”的前藍委黃昭順。黃昭順在高雄藍營的份量，老黨員都清楚，且黃過去也是中常委常客，只要參選，幾乎都勇奪最高票。這次陳菁徽能衝到最高票，很大一部分，就和黃昭順有關。



所以陳菁徽這次拿下中常委最高票，一方面是繼續延續母親的意志，另一方面也能維持黃昭順這一系統在藍營內部的影響力，第三方面則是未來有無可能布局兩年後的左營、楠梓一帶的區域“立委”，該區也是黃昭順過往擔任“立委”的本命區，黨內也充滿想像。中常委這個位子，一定程度等於先把門票握在手上。



另一個中常委換血現象，則是台商系統當選中常委的人數也變多，除獲得連任的王伯綸、陳汪全外，包括鄧治平、勤彭蓁、曾新慧也都是台商，其中勤彭蓁具陸配身分。