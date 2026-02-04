中評關注：看壞藍白合？賴年底選舉老神在在

藍白合不穩，賴清德對2026選舉顯得老神在在。（取自賴清德臉書） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）賴清德面對2026選舉黨內派系壓力不小，甚至台南、高雄都面臨整合問題。但賴清德卻依然“老神在在”，甚至連《美麗島電子報》都出現信任度黃金交叉。為何賴可以好整以暇，因為藍白之間至今諸多縣市都喬不攏，只要藍白沒有真心誠意合作2026縣市長與縣市議員選舉，民進黨目前就等著看藍白破局。



縣市長選舉牽涉諸多地方派系與利益，整合上本來就非常困難，更何況中國國民黨與台灣民眾黨是兩個不同政黨，要利益分配更不容易，賴清德很可能就是看著2026選舉藍白難合，因此也不用擔心民進黨台南市與高雄市整合問題，甚至若藍白在新北市整合失敗，代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧都可能漁翁得利。



藍白合幾個指標縣市，以民眾黨徵召黨主席黃國昌參選的新北市長，以及黃點名前黨主席柯文哲有意耕耘的高雄市長為重點觀察。



黃國昌獲民眾黨徵召參選新北市長，黃表態參選以來動作頻頻，不只成立競選辦公室，幾乎每週都有選舉活動。相較於中國國民黨至今還在上演宮廷大戲，到底誰要出來參選，黨內喬不定，雖然新北市是國民黨優勢選區，加上現任市長侯友宜的資源，要輸不容易，但只要無法與黃國昌協調出一位人選，民進黨就有把握讓蘇巧慧拿下新北市長。



蘇巧慧獲得民進黨提名後，更積極在新北市跑行程，也拋出不少福利政策，從老到小的優惠政策都兼顧，可謂是空戰與地面戰兼顧。加上民進黨在“中央”執政資源，新北市長這一局，只要藍白整合進度越慢，蘇巧慧勝算就可能提高。一旦藍白在新北合作破局，形成三足鼎立的局勢，蘇巧慧坐享漁翁之利。



黃國昌也點到高雄市長這一局，希望能藍白合協調出一位人選，但又非力挺目前中國國民黨屬意的藍委柯志恩，並且點到前主席柯文哲是高雄市長佈局的最好人選。黃這番話是否認為高雄非綠並非只有柯志恩這個選項，是想要柯志恩與柯文哲進行初選民調嗎？