蕭旭岑返台帶回豐碩成果　為兩岸旅遊融冰

國民黨副主席蕭旭岑4日深夜率團返抵桃園機場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席蕭旭岑4日深夜結束3天2夜的訪陸行程搭機抵台，為這次睽違9年的國共智庫交流論壇帶回豐碩成果。大陸文旅部4日即宣布，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，為久違的兩岸旅遊寒冬融冰，希望能帶來暖流。



蕭旭岑2日上午率團啟程訪陸，成員包括“國政基金會”副董事長李鴻源、國民黨研考會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明與40位專家學者。蕭一行人結束3天2夜訪陸行程後，4日晚上8時在北京首都國際機場搭乘長榮航空BR715航班，在深夜11時抵達桃園機場。



蕭旭岑一行人2日抵達北京後，當天晚上由大陸國台辦主任宋濤舉辦晚宴接待；3日一整天則舉行睽違9年的國共智庫交流論壇；4日上午一行人在北京人民大會堂拜會中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，4日下午則到北京清華大學參訪碳中和研究學院與人工智能學院。



此次國共智庫交流論壇共聚焦3大主題，包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。



國共智庫交流論壇會後也達成包括“推動恢復兩岸人員往來正常化”、“加強兩岸新興產業領域合作”、“探索兩岸醫療康養合作新路徑”、“深化兩岸環保領域交流合作”、“強化兩岸防災減災合作”等5個面向、15項共同意見，成果豐碩。



大陸文旅部4日也隨即宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。為久違的兩岸旅遊寒冬融冰，希望能帶來暖流。