蕭旭岑：對陸AI技術震撼　兩岸合作人民受惠

國民黨副主席蕭旭岑4日在桃園機場接受中評社訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席蕭旭岑4日深夜結束3天2夜的訪陸行程搭機抵台，他在桃園機場第二航廈入境大廳接受中評社訪問表示，此行參訪北京清華大學的人工智能學院讓他印象相當深刻，也對大陸AI技術導入醫療的發展感到非常震撼，希望兩岸未來能針對這方面多交流合作，一起造福兩岸人民，讓更多人都能受惠。



蕭旭岑強調，他這次參訪北京清華大學AI中心最大的感觸就是，如果兩岸在AI醫療技術上能夠彼此交流合作，相信一定能讓更多的兩岸人民都受惠，因此他希望兩岸還是都能以造福一般老百姓為出發點，繼續朝這個方向來努力。



蕭旭岑指出，他此行對大陸現在的AI技術感到非常震撼，因為大陸現在已經把AI技術運用到許多跟人類切身相關的需求上面，例如在醫療上運用AI去追蹤癌症的轉移、帕金森氏症和阿茲海默症的治療，這些過去在醫學上都沒有，是很大的突破，因為過去的醫療技術無法累積很多數據。



他提到，北京清華大學現在結合AI技術，把過去可能必須要2年多才能夠跑完的數據，現在只要約10周就能跑完，所以他相信隨著AI技術導入醫療技術後，未來3年到5年內，針對一些重要的疾病的治療應該都能夠有突破性的發展，而台灣也很需要這些AI技術。



蕭旭岑2日上午率團啟程訪陸，成員包括“國政基金會”副董事長李鴻源、國民黨研考會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明與40位專家學者。蕭一行人結束3天2夜訪陸行程後，4日晚上8時在北京首都國際機場搭乘長榮航空BR715航班，在深夜11時抵達桃園機場。



蕭旭岑一行人2日抵達北京後，當天晚上由大陸國台辦主任宋濤舉辦晚宴接待；3日一整天則舉行睽違9年的國共智庫交流論壇；4日上午一行人在北京人民大會堂拜會中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，4日下午則到北京清華大學參訪碳中和研究學院與人工智能學院。



此次國共智庫交流論壇共聚焦3大主題，包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。



國共智庫交流論壇會後也達成包括“推動恢復兩岸人員往來正常化”、“加強兩岸新興產業領域合作”、“探索兩岸醫療康養合作新路徑”、“深化兩岸環保領域交流合作”、“強化兩岸防災減災合作”等5個面向、15項共同意見，成果豐碩。