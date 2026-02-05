陸開放金馬旅遊　蕭旭岑：非常好的第一步

國民黨副主席蕭旭岑(右)4日在桃園機場受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月5日電（記者 盧誠輝）國共智庫交流論壇3日在北京落幕，達成包括“推動兩岸人員往來正常化”5個“共同意見”後，大陸文旅部4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。中國國民黨副主席蕭旭岑4日深夜返台在桃園機場受訪時強調，這是非常好的第一步，希望未來台灣本島也能開放讓陸客來台觀光旅遊。



根據新華社報導，大陸文旅部4日宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。



蕭旭岑表示，透過這次國共智庫交流論壇建立在民生與共同關切議題上的共識與平台，並進一步落實，對兩岸民眾都有實質幫助，這也是目前台灣社會所需要的方向。他希望未來國共智庫能持續在更多領域與產業上，加強與大陸的溝通與交流，畢竟兩岸交流有助於降低緊張情勢，同時展現國民黨務實態度，盼能為台灣民眾爭取更多福利與合作空間。



媒體詢問，未來是否會推動例如“習鄭會”等更高層級的國共交流？



蕭旭岑指出，這次是重啟睽違10年的國共智庫交流平台，未來將一步一步增加與對岸的交流、合作與互動，透過累積互信，他相信未來更高層的接觸也將會水到渠成。



媒體詢問，是否有機會將國共論壇移回台灣舉辦？



蕭旭岑表示，平等互惠的交流一向是國民黨進行兩岸互動的宗旨，過去也曾邀請大陸重要人士來台交流。若未來國民黨有機會能重返執政，希望能重啟雙向、平等、互惠的交流機制，並邀請相關對口來台進行交流。