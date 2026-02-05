陸配“立委”李貞秀陷爭議　劉世芳：不供密件

台“內政部長”劉世芳。(截自“下班瀚你聊”YouTube直播畫面) 中評社台北2月5日電／台灣民眾黨不分區“立委”3日宣誓就職，新科“立委”、陸配李貞秀表示，曾赴中國大陸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被當地機關接受。對此，“內政部長”劉世芳表示，法律規範當選“立委”須放棄母國國籍，否則會有忠誠問題，會盡量要求“內政部”不提供李貞秀密件以上資料。



劉世芳4日在《下班瀚你聊》節目中表示，李貞秀是“不具法律效果的放棄”，“立委”本來可以調閱密件，但“內政部”不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，目前尚未與“行政院”及其他部會討論過，至少在“內政部”會盡量規範，凡密件以上都不能提供。



外界質疑李貞秀應適用兩岸人民關係條例第21條“非在台灣地區設有戶籍滿十年，不得登記為公職候選人”。劉世芳認為，兩岸條例規範的是登記為公職“候選人”，這與“當選後擔任公職”不同。



李貞秀昨表示，如果政府官員拒絕“立委”質詢，現行法律好像沒有相關罰則，或許未來可以考慮推動修法，現在只能到“監察院”檢舉瀆職，希望民進黨政府回來好好做正事。



劉世芳說，陸配確實有參政權，因為我們在《兩岸人民關係條例》中講得非常清楚，她如果在台灣已經取得“中華民國”國籍滿10年就可以參政，當然要滿20歲、23歲之類，但是重點是，她參政以後，如果當選，就職之前，她就要去辦理放棄她原來的國籍。這個寫在法條裡面非常清楚，而不是我們的行政命令。