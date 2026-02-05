吳敦過世！江南案殺手都離世真相至今未解

竹聯幫前總護法吳敦（右）3日過世，昔日江南案三大殺手均已不在人間。台灣民眾黨新北市議員陳世軒是吳敦的義子。（取自陳世軒臉書） 中評社台北2月5日電／竹聯幫前總護法吳敦3日過世。他早年跟隨前幫主陳啟禮時，因行事作風強悍，在江湖間有“鬼見愁”稱號。後因涉入知名的江南案服刑，出獄後轉往娛樂圈發展。如今隨著他的離世，當年江南案三大殺手都已不在人間，當年真相更難以解開。



竹聯幫大老吳敦3日過世，享壽77歲。1984年因與陳啟禮、董桂森在台灣情報局吸收下，共同涉入刺殺作家“江南”而震驚國際。經入獄服刑多年後，出獄後轉往娛樂圈發展。吳敦去年10月曾公開現身著作《江南案與我的一生》發表會。



根據《中時新聞網》報導，筆名“江南”的旅美作家劉宜良，1984年10月15日在美國舊金山住處遭到2名不明人士槍殺斃命，稱為江南案。隔年4月19日江南案軍法宣判，情報局長汪希苓、竹聯幫主陳啟禮及手下吳敦被判無期徒刑，情報人員陳虎門、胡儀敏則各判6個月徒刑。



台情報局首腦利用黑道去殺人，被美方視為無法無天，但事後相關人各說各話，真相至今仍不明。更令人震驚的是，在美方追緝及壓力下，愈追愈大條，驚爆下手的竟然是竹聯幫總堂主陳啟禮和手下吳敦、董桂森，而幕後指使者竟是軍事情報局長汪希苓，執行的是第三處副處長陳虎門。



更嚴重的是，台灣情治機關在美國領土殺美國公民，美國認為此舉極為嚴重的犯罪與侵犯主權行為。在美方全力施壓下，當年國民黨政府擋不住也遮不了，最後由汪希苓3人承認是個人行為。



一開始為了自保，陳啟禮3人聲稱蔣經國次子蔣孝武涉案，但後來承認此事與蔣孝武無關。但蔣經國還是把蔣孝武外派到新加坡，並宣布“未來蔣家人不能也不會當總統”。



但最高情報頭子要暗殺美國公民且是知名作家，豈能自己作決定，幕後想必有更高層指示。當年為了關押汪希苓，景美看守所特別為汪建了軟禁特區，6年後他和陳啟禮、吳敦經2次減刑，1991年獲釋。董桂森潛逃海外，1991年在美國獄中鬥毆死亡。陳啟禮後來移民柬埔寨，2007年因胰臟癌病逝香港。



江南的妻子崔蓉芝，在美控告國民黨政府，1990年政府付145萬美元“人道慰問金”和她達成和解。隨著蔣經國1988年去世，三大殺手也不在了，江南案的真相，將石沉大海。