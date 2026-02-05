翁達瑞嗆“立委”職權不含監督政府　藍委打臉

筆名“翁達瑞”的旅美教授陳時奮在Threads上開嗆，“立委的職權不包括監督政府”，臉書粉專“政客爽”在臉書發文表示看法。（照：“政客爽”臉書） 中評社台北2月5日電／中國國民黨“立委”王鴻薇近日表示，在“立法院”新會期的工作重點包括監督政府，遭到一向挺綠、筆名“翁達瑞”的旅美教授陳時奮在Threads上開嗆，“立委的職權不包括監督政府”，還強調三次。有14萬名追蹤的臉書粉專“政客爽”4日指出，表面上看是罵國民黨，其實是劍指賴清德。王鴻薇則嗤之以鼻“還教授哩！”



翁達瑞3日在Threads發文表示，“立委”的職權不包括監督政府！“這件事很重要，我要再說三遍。”他認為，“立法院”也是政府的一部份，與“行政院”和“司法院”分工合作，構成民主政府的三權。王鴻薇身為政府的一部份，何來監督政府的權限？翁達瑞強調，“立法委員”不僅沒有監督政府的權限，反要接受人民、輿論、監察、檢調、與司法的監督。



對翁達瑞的離譜言論，王鴻薇嗤之以鼻，直呼，“還教授哩？”



“政客爽”4日發文指出，綠營國師翁達瑞嗆王鴻薇“立委”職權不包括監督政府”，表面上看是罵國民黨，其實是劍指賴清德。



“政客爽”指出，2026年1月7日，民進黨偉大的領袖、民族的救星、台灣的偉人賴清德表示，“希望在野黨能夠瞭解，‘國會’的責任就是監督。”賴清德在幾天前才說在野黨職責是監督政府，翁達瑞卻馬上跳出來打臉賴清德，這心結究竟是從何而來？



“政客爽”表示，在2025年8月25日，翁達瑞就曾經發文痛批，賴清德的文章充斥罐頭文字，無法感動人民，不只文字幕僚應該檢討，也顯見賴的文字敏感度不夠。



針對賴清德跟翁達瑞兩人論述相反，臉書粉專“觸極者”提出質疑問道：“所以‘國會’的‘立委’到底能不能監督政府反映民意啊？你們倆要不要去打一架？”



網友紛紛上網留言表示“我來翻譯一下：不能監督民進黨”、“執政黨‘立委’監督在野黨‘立委’乃‘我國’特殊的政治特色”、“看哪個對雙標黨有利就是哪個”。