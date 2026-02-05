藍營彰化縣長要派誰　郭正亮：謝衣鳳勝算最大

藍委謝衣鳳。（中評社 資料照) 中評社台北2月5日電／2026年彰化縣長選舉年底登場，中國國民黨籍“立委”謝衣鳳有意爭取黨內提名。但是謝衣鳳胞弟、彰化縣議會議長謝典霖宣稱，謝家已向國民黨承諾不派人參選縣長。謝家掌門人、謝衣鳳與謝典霖父親謝新隆則表示，家族目前都還沒確定選不選。前“立委”郭正亮認為，謝衣鳳勝算最大、民調最高。



針對彰化縣長之戰，郭正亮4日在中天《綠也掀桌》節目中認為，藍委謝衣鳳最大的危機是她家裡，胞弟謝典霖後來也知道大家覺得他做得過份了。弟弟出來講話，爸媽出來處理。爸媽如果同意謝衣鳳選，他就不講話。謝典霖的意思是，謝家本來沒有打算要推人。可是講白了，真的是謝衣鳳的勝算最大、民調最高，彰化縣的情況就是這樣。



郭正亮指出，宜蘭縣長選戰，藍營宜蘭縣議會議長張勝德與藍委吳宗憲，至少兩個人都同意規則。地方初選很麻煩，重點是他們兩人共同同意了什麼，而不是誰主張什麼沒有被接受。每一個陣營都有主張，只求共同同意的部分，大家照規則走，輸了要服輸。郭續指，要保證民調不會向像民進黨高雄市長初選那樣，綠委邱議瑩只輸賴瑞隆0.6個百分點。如果是這樣，大家當然就翻臉了。



郭正亮認為，國民黨搞民調不會支持特定人選，就衹有民進黨會。比如綠委黃秀芳原要爭取彰化縣長提名，結果民進黨徵召新系綠委陳素月參選彰化縣長。有位朋友說，國民黨選舉謝衣鳳她家就搞成這樣！郭回說，不要以為民進黨沒事，比如黃秀芳陣營就會心服口服的去支持陳素月嗎？只能說藍綠都各有傷。



另針對高雄市長之戰。主持人李珮瑄表示，綠委邱議瑩很難全力支持高雄市長參選人賴瑞隆。郭正亮覺得，“絕無可能”。為什麼要讓前“監察院長”陳菊回去高雄？為什麼她要離開“監察院”？因為“監察院長”不能助選。但陳菊可以讓高雄各陣營坐下來談。也許衹有陳菊能夠說得動民進黨籍高雄市長陳其邁，不要以為陳其邁都沒意見。