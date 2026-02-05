卓榮泰盼年前溝通預算　藍白促先加薪軍警消

“行政院長”卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／今年度總預算尚未付委，“行政院長”卓榮泰喊話，希望農曆年前能跟藍白坐下來對話。民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍4日回應，只要“行政院”趕快把警消、軍人待遇調整的預算編列進去，“我們就可以談、就可以來審查總預算”。國民黨團書記長林沛祥也表示，完全認同陳清龍的說法，如果要審查總預算，先依法編列軍警消加薪案。



此外，退休警察人員協會總會在“立委”吳宗憲、民眾黨主席黃國昌等人協助下，啟動團體行政訴訟，線上表單已收件逾5000件，5日將到台北高等行政法院遞狀控告政府行政機關。退警總會表示，退警不求特權，只求法律被遵守、承諾被兌現。法律已生效，行政卻不執行，這不是怠惰，是對法治的踐踏。



卓榮泰4日參加台灣燈會活動，再度喊話，“看完燈會回到‘國會’，把必要的預算爭取回來。”



《中時新聞網》報導，民進黨“立委”陳培瑜向民眾黨喊話，希望未來在程序委員會能看見民眾黨關鍵一票，支持總預算、院版“國防”特別條例付委。



陳清龍重申，“行政院”要把民眾黨一貫的要求，也就是提升警消、軍人待遇，趕快編進去總預算裡面，這樣一切就可以談了。



林沛祥則痛批“行政院”違法不編列軍警消加薪預算，形同提出“非法預算”，應由“監察院”調查與彈劾，政府對“立法院”三讀通過的加薪法案置之不理，等同“違憲”行為，已嚴重挑戰“國會”制度底線。



林沛祥表示，“賴政府”刻意不編列既定人事費與延續性計劃，目的是意圖操弄政治對立。國民黨團從未阻擋預算審查，“行政院”卻罔顧程序正義，令人痛心。



林沛祥批評，政府刻意單獨編列1兆2500億元龐大預算，卻不處理依法須編列的項目，造成社福、教育等重大民生預算被排擠，其實民進黨政府就是想用預算操作政治，目的都是為了選舉。