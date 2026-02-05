吳子嘉：賴瑞隆沒魅力　民進黨最弱參選人

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／2026年高雄市長選戰，由民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩對決，民眾黨主席黃國昌已表態支持藍白合，戰略目標是“打下高雄”。媒體人吳子嘉指出，賴瑞隆是沒有魅力的人，這一次在民進黨內來講，他是前所未有最弱的一個參選人。



民眾黨主席黃國昌日前受訪表示，柯文哲親赴南部拓展支持度跟影響力，藍白最大戰略目標是“打下高雄”。柯志恩表示，不管是民眾黨前主席柯文哲、黃國昌、其他民眾黨“立委”都能到高雄來，他們站在一起，高雄才能贏。



吳子嘉4日在《董事長開講》網路直播節目中表示，賴瑞隆這一次在民進黨內來講，是前所未有最弱的一個候選人，這個他同意。看一下歷屆候選人，從陳菊開始，陳其邁很強，當過“行政院副院長”。而賴瑞隆的名字，有些人甚至叫不出來，所以他確實是沒有魅力的人。



吳子嘉接著表示，黃國昌肯定柯志恩很優秀，柯志恩的回應很妙，她說如果黃國昌跟柯文哲來站台的話，她就有機會打贏。所以柯志恩趁這個機會吃他的豆腐，但照理論上講，柯文哲過來打高雄市長選戰會不會贏？不知道。柯志恩是不是一定會輸？也不知道。所以這件事情是黃國昌在幫柯文哲放話，因為柯文哲如果打贏高雄，他的訴訟問題大概解決一半。柯打贏高雄，他的官司就能慢慢打，可以打個8年，可能會自動拖延，所以他也是幫柯文哲考慮訴訟策略問題。